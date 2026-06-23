Les Estivales de Saône La Cafetera Roja + Duod’A ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Les Estivales de Saône La Cafetera Roja + Duod’A

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le vendredi 31 juillet dès 19h00, Echo System accueille la dernière escale des Estivales de Saône 2026. Le groupe haut-saônois Duod’A ouvrira la soirée en extérieur avec un concert acoustique avant de laisser place à La Cafetera Roja. Né dans les rues de Barcelone, cet ensemble multiculturel mêle rock, rap, reggae, chanson et influences latines dans un projet multilingue porté par six musiciens. Bar et petite restauration sur place. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

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English : Les Estivales de Saône La Cafetera Roja + Duod’A

L’événement Les Estivales de Saône La Cafetera Roja + Duod’A Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE