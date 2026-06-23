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AGENDA · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Les Estivales de Saône La Meute ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

vendredi 24 juillet 2026 · ZA l'Ecu · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Les Estivales de Saône La Meute ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
ZA l'Ecu
Adresse
ECHO SYSTEM
Ville
70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Les Estivales de Saône La Meute

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le 24 juillet à 20h30, Echo System accueillera La Meute dans le cadre des Estivales de Saône. Entre chant et parole, le groupe construit un répertoire où les mots occupent une place centrale. La soirée sera également l’occasion de découvrir la restitution publique du stage vocal À travers champs, organisé en partenariat avec La Cité de la Voix. Concert gratuit.   .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29  billetterie@echosystem70.fr

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English : Les Estivales de Saône La Meute

L’événement Les Estivales de Saône La Meute Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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