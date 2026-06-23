Les Estivales de Saône La Meute ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
vendredi 24 juillet 2026 · ZA l'Ecu · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Informations pratiques
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Les Estivales de Saône La Meute
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le 24 juillet à 20h30, Echo System accueillera La Meute dans le cadre des Estivales de Saône. Entre chant et parole, le groupe construit un répertoire où les mots occupent une place centrale. La soirée sera également l’occasion de découvrir la restitution publique du stage vocal À travers champs, organisé en partenariat avec La Cité de la Voix. Concert gratuit. .
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr
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English : Les Estivales de Saône La Meute
L’événement Les Estivales de Saône La Meute Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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