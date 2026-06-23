Les Estivales de Saône La Meute ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Les Estivales de Saône La Meute

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le 24 juillet à 20h30, Echo System accueillera La Meute dans le cadre des Estivales de Saône. Entre chant et parole, le groupe construit un répertoire où les mots occupent une place centrale. La soirée sera également l’occasion de découvrir la restitution publique du stage vocal À travers champs, organisé en partenariat avec La Cité de la Voix. Concert gratuit. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Estivales de Saône La Meute

L’événement Les Estivales de Saône La Meute Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE