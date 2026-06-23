Stage vocal À Travers Champs ! avec La Meute ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
mardi 21 juillet 2026 · ZA l'Ecu · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Informations pratiques
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Stage vocal À Travers Champs ! avec La Meute
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-21
Vous aimez chanter ? Participez au stage vocal À travers champs du 21 au 23 juillet à Echo System, organisé en partenariat avec La Cité de la Voix. Aux côtés d’Émilie Mathey et Maëlle Bourry, membres de La Meute, les participant·es exploreront le répertoire du groupe à travers un travail autour des mots, des voix et des rythmes. Le stage se conclura par une restitution publique le 24 juillet dans le cadre des Estivales de Saône. .
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr
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English : Stage vocal À Travers Champs ! avec La Meute
L’événement Stage vocal À Travers Champs ! avec La Meute Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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