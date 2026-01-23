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Exposition de peinture par Christine Chapellier Pesmes

Exposition de peinture par Christine Chapellier Pesmes vendredi 12 juin 2026.

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Exposition de peinture par Christine Chapellier

Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-12

Christine Chapellier vous invite à son exposition.   .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   cultureetanimationspesmoises@gmail.com

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English : Exposition de peinture par Christine Chapellier

L’événement Exposition de peinture par Christine Chapellier Pesmes a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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