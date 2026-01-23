Exposition de peinture par Christine Chapellier Pesmes
Exposition de peinture par Christine Chapellier Pesmes vendredi 12 juin 2026.
Pesmes
Exposition de peinture par Christine Chapellier
Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-12
Christine Chapellier vous invite à son exposition. .
Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cultureetanimationspesmoises@gmail.com
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English : Exposition de peinture par Christine Chapellier
L’événement Exposition de peinture par Christine Chapellier Pesmes a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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