Chorales Les Faulères de Pesmes et les Alentours de Biarne Église St-Hilaire Pesmes
Chorales Les Faulères de Pesmes et les Alentours de Biarne Église St-Hilaire Pesmes dimanche 14 juin 2026.
Chorales Les Faulères de Pesmes et les Alentours de Biarne
Église St-Hilaire Rue Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La chorale Les Faulères dirigée par Bruno Vézina vous invite à un concert de chants sacrés et des chants contemporains. .
Église St-Hilaire Rue Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 22 91 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chorales Les Faulères de Pesmes et les Alentours de Biarne
L’événement Chorales Les Faulères de Pesmes et les Alentours de Biarne Pesmes a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY