Chorales Les Faulères de Pesmes et les Alentours de Biarne Église St-Hilaire Pesmes

Chorales Les Faulères de Pesmes et les Alentours de Biarne

Église St-Hilaire Rue Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La chorale Les Faulères dirigée par Bruno Vézina vous invite à un concert de chants sacrés et des chants contemporains. .

Église St-Hilaire Rue Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 22 91 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chorales Les Faulères de Pesmes et les Alentours de Biarne

L’événement Chorales Les Faulères de Pesmes et les Alentours de Biarne Pesmes a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY