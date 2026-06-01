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Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia Pesmes

Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia Pesmes samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place des Promenades

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia

Place des Promenades Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-06-27

Les ateliers Azeutopia vous invitent à leur exposition Affectus, ce qui nous traverse .   .

Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 18 20 66  ateliersazeutopia@gmail.com

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English : Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia

L’événement Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia Pesmes a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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