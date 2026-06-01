Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia Pesmes
Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia Pesmes samedi 27 juin 2026.
Pesmes
Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia
Place des Promenades Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-06-27
Les ateliers Azeutopia vous invitent à leur exposition Affectus, ce qui nous traverse . .
Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 18 20 66 ateliersazeutopia@gmail.com
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English : Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia
L’événement Exposition Affectus, ce qui nous traverse de Florence Rortais et Les Ateliers Azeutopia Pesmes a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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