Quintet Arawa Pesmes

Quintet Arawa

Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

AraWa, c’est 5 musicien.nes d’origine et influences variées qui se rassemblent sur scène pour distiller un son énergique et raffiné.

Difficile de catégoriser le style musical.

Les machines, donnent le ton électro du projet, et une formation plus acoustique un violon, un souba, un accordéon et un saxophone apportent une texture organique et complètent cet ensemble hybride.

Pour clore la saison en beauté, un concert en plein air ! Une soirée festive à partager sous les étoiles, avec buvette sur place. .

Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté forgespesmes@gmail.com

