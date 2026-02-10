Séminaire d’architecture de Pesmes Place des Promenades Pesmes

Séminaire d’architecture de Pesmes

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-25

2026-07-13

Le séminaire d’architecture de Pesmes réunit chaque été pendant deux semaines une vingtaine d’étudiants ou jeunes architectes au cœur du village afin d’explorer les potentialités de transformation du centre ancien et de rechercher les conditions d’une architecture contemporaine en accord avec la matérialité de celui-ci. L’évènement, qui atteindra cette année sa onzième édition, allie ateliers de projets, cycle de conférences, expositions, cinéma de plein-air, ateliers de dessin, avec pour idée principale de placer l’architecture au centre du débat public. Toutes ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous ! .

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

