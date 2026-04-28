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Exposition de pastels Les Voûtes Pesmes

Exposition de pastels Les Voûtes Pesmes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Les Voûtes

Adresse : Esplanade

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Exposition de pastels

Les Voûtes Esplanade Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Venez découvrir l’exposition Pastels de Christine Chapellier.   .

Les Voûtes Esplanade Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   christine.chapellier@laposte.net

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English : Exposition de pastels

L’événement Exposition de pastels Pesmes a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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