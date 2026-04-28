Exposition de pastels Les Voûtes Pesmes

Pesmes

Exposition de pastels

Les Voûtes Esplanade Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez découvrir l’exposition Pastels de Christine Chapellier. .

Les Voûtes Esplanade Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté christine.chapellier@laposte.net

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English : Exposition de pastels

L’événement Exposition de pastels Pesmes a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY