Exposition de pastels Les Voûtes Pesmes
Exposition de pastels Les Voûtes Pesmes vendredi 19 juin 2026.
Pesmes
Exposition de pastels
Les Voûtes Esplanade Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-26 12:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez découvrir l’exposition Pastels de Christine Chapellier. .
Les Voûtes Esplanade Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté christine.chapellier@laposte.net
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English : Exposition de pastels
L’événement Exposition de pastels Pesmes a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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