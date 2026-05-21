Concert à l’église Quatuor au cinéma Eglise Saint Georges Vesoul
Concert à l’église Quatuor au cinéma Eglise Saint Georges Vesoul vendredi 12 juin 2026.
Vesoul
Concert à l’église Quatuor au cinéma
Eglise Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La chambre harmonique présente Quatuor au cinéma concert autour de la musique de films. Réservation conseillée. .
Eglise Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 11 67 48 contact@lachambreharmonique.fr
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English : Concert à l’église Quatuor au cinéma
L’événement Concert à l’église Quatuor au cinéma Vesoul a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL