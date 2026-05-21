Concert à l’église Quatuor au cinéma Eglise Saint Georges Vesoul

Vesoul

Concert à l’église Quatuor au cinéma

Eglise Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La chambre harmonique présente Quatuor au cinéma concert autour de la musique de films. Réservation conseillée. .

Eglise Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 11 67 48 contact@lachambreharmonique.fr

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English : Concert à l’église Quatuor au cinéma

L’événement Concert à l’église Quatuor au cinéma Vesoul a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL