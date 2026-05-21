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Concert à l’église Quatuor au cinéma Eglise Saint Georges Vesoul

Concert à l’église Quatuor au cinéma Eglise Saint Georges Vesoul vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint Georges

Adresse : 8 Rue du Presbytère

Ville : 70000 Vesoul

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Concert à l’église Quatuor au cinéma

Eglise Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

La chambre harmonique présente Quatuor au cinéma concert autour de la musique de films. Réservation conseillée.   .

Eglise Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 11 67 48  contact@lachambreharmonique.fr

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English : Concert à l’église Quatuor au cinéma

L’événement Concert à l’église Quatuor au cinéma Vesoul a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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