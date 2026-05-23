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Les Tambours des Profondeurs Espace & Théâtre François -Villon Vesoul

Les Tambours des Profondeurs Espace & Théâtre François -Villon Vesoul mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Espace & Théâtre François -Villon

Adresse : Cours François Villon

Ville : 70000 Vesoul

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Les Tambours des Profondeurs

Espace & Théâtre François -Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Les Tambours des Profondeurs
Spectacle d’ Haute Saône Percu
Classes de percussions et de théâtre de l’École Départementale de Haute Saône (Alexandra Hacquard Bercot), de l’école de musique du Pays d’Héricourt (Benoît Gref) et de l’école municipale de musique de Vesoul (Martin Bermon).   .

Espace & Théâtre François -Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 60 34 

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English : Les Tambours des Profondeurs

L’événement Les Tambours des Profondeurs Vesoul a été mis à jour le 2026-05-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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