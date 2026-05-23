Les Tambours des Profondeurs Espace & Théâtre François -Villon Vesoul
Les Tambours des Profondeurs Espace & Théâtre François -Villon Vesoul mercredi 27 mai 2026.
Vesoul
Les Tambours des Profondeurs
Espace & Théâtre François -Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Les Tambours des Profondeurs
Spectacle d’ Haute Saône Percu
Classes de percussions et de théâtre de l’École Départementale de Haute Saône (Alexandra Hacquard Bercot), de l’école de musique du Pays d’Héricourt (Benoît Gref) et de l’école municipale de musique de Vesoul (Martin Bermon). .
Espace & Théâtre François -Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 60 34
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English : Les Tambours des Profondeurs
L’événement Les Tambours des Profondeurs Vesoul a été mis à jour le 2026-05-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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