Visite guidée Vesoul au fil de l’eau Histoire de l’eau à Vesoul Rue Aristide Briand Vesoul

Vesoul

Visite guidée Vesoul au fil de l’eau Histoire de l’eau à Vesoul

Rue Aristide Briand Entrée du Jardin Anglais Derrière le monument aux morts des Allées Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Partez à la découverte du rôle essentiel de l’eau dans l’histoire et le développement de Vesoul !

Rivières, fontaines, anciens usages et aménagements urbains n’auront plus de secrets pour vous après cette balade patrimoniale au cœur de la ville. Une visite proposée en partenariat avec la Maison du Tourisme de Vesoul, animée par Julia Theulin, guide-conférencière.

Départ à 16h Durée environ 1h30.

Rendez-vous à l’entrée du Jardin Anglais, derrière le monument aux Morts des Allées. .

Rue Aristide Briand Entrée du Jardin Anglais Derrière le monument aux morts des Allées Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

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English : Visite guidée Vesoul au fil de l’eau Histoire de l’eau à Vesoul

L’événement Visite guidée Vesoul au fil de l’eau Histoire de l’eau à Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-05-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL