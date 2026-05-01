Visite guidée Vesoul au fil de l’eau Histoire de l’eau à Vesoul Rue Aristide Briand Vesoul
Visite guidée Vesoul au fil de l’eau Histoire de l’eau à Vesoul Rue Aristide Briand Vesoul samedi 23 mai 2026.
Vesoul
Visite guidée Vesoul au fil de l’eau Histoire de l’eau à Vesoul
Rue Aristide Briand Entrée du Jardin Anglais Derrière le monument aux morts des Allées Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Partez à la découverte du rôle essentiel de l’eau dans l’histoire et le développement de Vesoul !
Rivières, fontaines, anciens usages et aménagements urbains n’auront plus de secrets pour vous après cette balade patrimoniale au cœur de la ville. Une visite proposée en partenariat avec la Maison du Tourisme de Vesoul, animée par Julia Theulin, guide-conférencière.
Départ à 16h Durée environ 1h30.
Rendez-vous à l’entrée du Jardin Anglais, derrière le monument aux Morts des Allées. .
Rue Aristide Briand Entrée du Jardin Anglais Derrière le monument aux morts des Allées Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English : Visite guidée Vesoul au fil de l’eau Histoire de l’eau à Vesoul
L’événement Visite guidée Vesoul au fil de l’eau Histoire de l’eau à Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-05-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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