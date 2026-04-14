Visites guidées « Les élèves de Jean-Léon Gérôme », Musée Jean-Léon Gérôme, Vesoul

Visites guidées « Les élèves de Jean-Léon Gérôme » Samedi 23 mai, 18h00 Musée Jean-Léon Gérôme Haute-Saône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Découvrez les peintres, Jules Alexis Muenier, Gustave Courtois, Pascal Dagnan-Bouveret et René Xavier Prinet, qui ont fréquenté l’atelier de Gérôme à Paris.

Horaires : 18h et 18h45.

Durée : 45 minutes.

Musée Jean-Léon Gérôme 1 Rue des Ursulines, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384765154 https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/musee-georges-garret.html Le musée municipal Georges-Garret est idéalement situé au pied de la Motte, au cœur du centre ancien, proche de la maison du tourisme et de nombreux commerces. Ce vaste bâtiment de 1200 m², ancien couvent des Ursulines de 1680 a été rénové en 1981 avec la volonté d’y faire entrer la clarté et de partager l’espace harmonieusement.

Le parcours muséographique vous conduira de la section archéologique aux collections beaux-arts. Vous découvrez d’abord le patrimoine historique, en particulier la riche collection de stèles funéraires gallo-romaines, la plus importante de la région.

A l’étage, les œuvres peintes et sculptées de Jean-Léon Gérôme (Vesoul, 1824-Paris, 1904) vous invitent à pénétrer dans l’univers de ce grand artiste, de l’Histoire ancienne à l’Orient contemporain. Entrée gratuite

Découvrez les peintres, Jules Alexis Muenier, Gustave Courtois, Pascal Dagnan-Bouveret et René Xavier Prinet, qui ont fréquenté l’atelier de Gérôme à Paris.

© Musée Jean-Léon Gérôme