Fête de l’environnement Avenue du Lac Vesoul

Vesoul

Fête de l’environnement

Avenue du Lac Avenue du Lac (9h à 12h) Ferme des Haberges (14h 16h) Espace Villon (17h) Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La Fête de l’Environnement revient à Vesoul le 9 mai prochain !

Nombreuses animations à différents endroits espaces de la ville, découvertes écologiques et bons moments en famille au programme !

Ateliers proposés par Secrets de Miellerie, les P’tits Sentiers Ân’imés, Epi’Cerise, le Conseil Départemental des Jeunes, les Incroyables Comestibles, le Sytevom, l’Agglomération et le service des Sports de la Ville de Vesoul. .

Avenue du Lac Avenue du Lac (9h à 12h) Ferme des Haberges (14h 16h) Espace Villon (17h) Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 64 00

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English : Fête de l’environnement

L’événement Fête de l’environnement Vesoul a été mis à jour le 2026-04-30 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL