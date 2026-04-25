Exposition Vesoul Terre et toiles Chapelle de l’Hôtel de ville Vesoul

Vesoul

Exposition Vesoul Terre et toiles

Chapelle de l’Hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-11

L’exposition Terre et Toile de cébé et filbé ,céramiste et peintre luxoviens présentent diverses pièces en gré chamotté et des toiles réalisées à l’huile ou à l’acrylique avec comme fil conducteur la géométrie. .

Chapelle de l’Hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82

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English : Exposition Vesoul Terre et toiles

L’événement Exposition Vesoul Terre et toiles Vesoul a été mis à jour le 2026-04-25 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL