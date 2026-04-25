Exposition Vesoul Terre et toiles Chapelle de l’Hôtel de ville Vesoul
Exposition Vesoul Terre et toiles Chapelle de l’Hôtel de ville Vesoul lundi 11 mai 2026.
Vesoul
Exposition Vesoul Terre et toiles
Chapelle de l’Hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-11
L’exposition Terre et Toile de cébé et filbé ,céramiste et peintre luxoviens présentent diverses pièces en gré chamotté et des toiles réalisées à l’huile ou à l’acrylique avec comme fil conducteur la géométrie. .
Chapelle de l’Hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82
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English : Exposition Vesoul Terre et toiles
L’événement Exposition Vesoul Terre et toiles Vesoul a été mis à jour le 2026-04-25 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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