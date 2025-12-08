Boucle vélo entre Doubs et Saône Vesoul Haute-Saône
Boucle vélo entre Doubs et Saône 70000 Vesoul Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 296000.0
Cette boucle cyclotouristique relie les charmantes villes de Vesoul, Besançon et Dole.
https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/maison-du-tourisme.html
English :
This cycle tourism loop links the charming towns of Vesoul, Besançon and Dole.
Deutsch :
Dieser Radwanderweg verbindet die charmanten Städte Vesoul, Besançon und Dole.
Italiano :
Questo tour in bicicletta collega le affascinanti città di Vesoul, Besançon e Dole.
Español :
Esta ruta en bicicleta une las encantadoras ciudades de Vesoul, Besançon y Dole.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data