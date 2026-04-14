Concert du groupe Néréides, Musée Jean-Léon Gérôme, Vesoul

Concert du groupe Néréides Samedi 23 mai, 20h30 Musée Jean-Léon Gérôme Haute-Saône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Pour clôturer la soirée, nous vous invitons à écouter Néréides, un groupe au féminin composé de trois musiciennes multi-instrumentistes et chanteuses originaires de Strasbourg et Vesoul, Lisa, Sarah et Damaris, rassemblées autour d’un projet de musique expérimentale, entre harmonies tendues et lancinantes, composition organique et narration enjôleuse. Voix, violoncelle, piano, ukulélé, handpan, violon ou encore percussions méditerranéennes s’y coudoient pour imaginer une bulle sonore enveloppante et veloutée.

Musée Jean-Léon Gérôme 1 Rue des Ursulines, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384765154 https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/musee-georges-garret.html Le musée municipal Georges-Garret est idéalement situé au pied de la Motte, au cœur du centre ancien, proche de la maison du tourisme et de nombreux commerces. Ce vaste bâtiment de 1200 m², ancien couvent des Ursulines de 1680 a été rénové en 1981 avec la volonté d’y faire entrer la clarté et de partager l’espace harmonieusement.

Le parcours muséographique vous conduira de la section archéologique aux collections beaux-arts. Vous découvrez d’abord le patrimoine historique, en particulier la riche collection de stèles funéraires gallo-romaines, la plus importante de la région.

A l’étage, les œuvres peintes et sculptées de Jean-Léon Gérôme (Vesoul, 1824-Paris, 1904) vous invitent à pénétrer dans l’univers de ce grand artiste, de l’Histoire ancienne à l’Orient contemporain. Entrée gratuite

Pour clôturer la soirée, nous vous invitons à écouter Néréides, un groupe au féminin composé de trois musiciennes multi-instrumentistes et chanteuses originaires de Strasbourg et Vesoul, Lisa, Sarah…

© Jürgen Schurr