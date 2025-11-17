Dongri’n Blues Festival à Colombine

Château Velloreille-lès-Choye Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Un festival de musique exceptionnel où plus de 1000 élèves vont participer et vous faire voyager vers un pays lointain, la Côte d’Ivoire, berceau de la musique Blues. Ce ne sera pas seulement une série de concerts mais aussi l’aboutissement d’un chemin mené conjointement entre Benkadi Joie Production et les enfants, une belle expérience solidaire, culturelle et interculturelle. .

Château Velloreille-lès-Choye 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 65 19 77

English : Dongri’n Blues Festival à Colombine

German : Dongri’n Blues Festival à Colombine

Italiano :

Espanol :

L’événement Dongri’n Blues Festival à Colombine Velloreille-lès-Choye a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY