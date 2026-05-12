Concert Ambiance pour le Vendredi Guinguette de la MJC VAM Saint-Germain
Concert Ambiance pour le Vendredi Guinguette de la MJC VAM Saint-Germain vendredi 7 août 2026.
Saint-Germain
Concert Ambiance pour le Vendredi Guinguette de la MJC VAM
2 Rue des Écoles Saint-Germain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le Duo électro-acoustique Ambiance vous promet un répertoire Pop Folk mêlant reprises et compositions.
Guitares, harmonica, percussions et voix se mêlent habilement juste pour le plaisir.
Bref, c’est une voix féminine et une voix masculine qui se complètent harmonieusement au service de la musique.
Diffusion La Boulit’/MJCVAM
Dans le cadre des “Vendredi Guinguette” de la MJC VAM: animations, buvette et restauration les vendredis 12 juin, 3 juillet, 7 août. .
2 Rue des Écoles Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr
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English : Concert Ambiance pour le Vendredi Guinguette de la MJC VAM
L’événement Concert Ambiance pour le Vendredi Guinguette de la MJC VAM Saint-Germain a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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