« Des sols performants pour moins d’intrants », Salle de la GORANDE, Vouillé (86), Vouillé
« Des sols performants pour moins d’intrants », Salle de la GORANDE, Vouillé (86), Vouillé vendredi 12 juin 2026.
« Des sols performants pour moins d’intrants » Vendredi 12 juin, 09h00 Salle de la GORANDE, Vouillé (86) Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00
Le GIEE Sol et Eau Poitou organise une journée technique sur le thème :
« Des sols performants pour moins d’intrants »
Vendredi 12 juin 2026
Vouillé (86) – Salle de la Gorande
Cette rencontre s’adresse aux agriculteurs, techniciens et partenaires souhaitant approfondir les leviers agronomiques permettant de réduire l’usage des intrants grâce à une meilleure compréhension et gestion des sols.
Au programme :
- Maîtriser les adventices par la gestion du sol
- Mesurer la vie du sol et la qualité des matières organiques présentes et entrantes : quel intérêt pour l’agriculteur ?
- Restitution des travaux menés par le GIEE Sol et Eau Poitou
- Semis de couverts végétaux à la volée avant moisson
Contact :
Julie MACOUIN – Animateur du GIEE
06-37-49-65-06
jmacouin.eris@orange.fr
Salle de la GORANDE, Vouillé (86) rue moulin neuf 86190 vouillé Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jmacouin.eris@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06-37-49-65-06 »}] [{« link »: « mailto:jmacouin.eris@orange.fr »}]
Le GIEE Sol et Eau Poitou organise une journée technique sur le thème : « Des sols performants pour moins d’intrants »