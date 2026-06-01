« Des sols performants pour moins d’intrants », Salle de la GORANDE, Vouillé (86), Vouillé

« Des sols performants pour moins d’intrants » Vendredi 12 juin, 09h00 Salle de la GORANDE, Vouillé (86) Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Le GIEE Sol et Eau Poitou organise une journée technique sur le thème :

« Des sols performants pour moins d’intrants »

Vendredi 12 juin 2026

Vouillé (86) – Salle de la Gorande

Cette rencontre s’adresse aux agriculteurs, techniciens et partenaires souhaitant approfondir les leviers agronomiques permettant de réduire l’usage des intrants grâce à une meilleure compréhension et gestion des sols.

Au programme :

Maîtriser les adventices par la gestion du sol

Mesurer la vie du sol et la qualité des matières organiques présentes et entrantes : quel intérêt pour l’agriculteur ?

Restitution des travaux menés par le GIEE Sol et Eau Poitou

Semis de couverts végétaux à la volée avant moisson

Contact :

Julie MACOUIN – Animateur du GIEE

06-37-49-65-06

jmacouin.eris@orange.fr

Salle de la GORANDE, Vouillé (86) rue moulin neuf 86190 vouillé Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jmacouin.eris@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06-37-49-65-06 »}] [{« link »: « mailto:jmacouin.eris@orange.fr »}]

Le GIEE Sol et Eau Poitou organise une journée technique sur le thème : « Des sols performants pour moins d’intrants »