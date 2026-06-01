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Concours de pétanque et de palets à Vouillé Stade Municipal Roger Garnaud Vouillé

Concours de pétanque et de palets à Vouillé Stade Municipal Roger Garnaud Vouillé

Concours de pétanque et de palets à Vouillé Stade Municipal Roger Garnaud Vouillé samedi 6 juin 2026.

Lieu : Stade Municipal Roger Garnaud

Adresse : Route de la Crèche

Ville : 79230 Vouillé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Vouillé

Concours de pétanque et de palets à Vouillé

Stade Municipal Roger Garnaud Route de la Crèche Vouillé Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Organisé par le club de futsal The Foc, un concours en doublettes (pétanque et palets) samedi 6 juin à partir de 9h30, au stade Roger-Garnault. Repas inclus avec l’inscription au concours.   .

Stade Municipal Roger Garnaud Route de la Crèche Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 96 42 

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English : Concours de pétanque et de palets à Vouillé

L’événement Concours de pétanque et de palets à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Niort Marais Poitevin

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