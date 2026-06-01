Concours de pétanque et de palets à Vouillé Stade Municipal Roger Garnaud Vouillé
Concours de pétanque et de palets à Vouillé Stade Municipal Roger Garnaud Vouillé samedi 6 juin 2026.
Vouillé
Concours de pétanque et de palets à Vouillé
Stade Municipal Roger Garnaud Route de la Crèche Vouillé Deux-Sèvres
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Organisé par le club de futsal The Foc, un concours en doublettes (pétanque et palets) samedi 6 juin à partir de 9h30, au stade Roger-Garnault. Repas inclus avec l’inscription au concours. .
Stade Municipal Roger Garnaud Route de la Crèche Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 96 42
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English : Concours de pétanque et de palets à Vouillé
L’événement Concours de pétanque et de palets à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Niort Marais Poitevin