Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents” L’Isle-Jourdain
Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents” L’Isle-Jourdain vendredi 12 juin 2026.
L’Isle-Jourdain
Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents”
3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Tarifs 8€ et 5€
www.laboulit.fr .
3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr
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English : Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents”
L’événement Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents” L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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