Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents” L’Isle-Jourdain

Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents” L’Isle-Jourdain

Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents” L’Isle-Jourdain vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 3 Avenue de Lussac

Ville : 86150 L'Isle-Jourdain

Département : Vienne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

L’Isle-Jourdain

Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents”

3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Tarifs 8€ et 5€
www.laboulit.fr   .

3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@laboulit.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents”

L’événement Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents” L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à L'Isle-Jourdain (Vienne)