L’Isle-Jourdain

Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents”

3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Tarifs 8€ et 5€

www.laboulit.fr .

3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents”

L’événement Concert dessiné avec Alfred et JP Nataf du groupe “Les Innocents” L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne