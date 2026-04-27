Lire en transat L’Isle-Jourdain
Lire en transat L’Isle-Jourdain jeudi 30 juillet 2026.
L’Isle-Jourdain
Lire en transat
Parc de la Mairie L’Isle-Jourdain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez à L’Isle Jourdain découvrir les Contes d’Ethyène à 15h30 au Parc de la Mairie. .
Parc de la Mairie L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 07 55 bibliotheque@islejourdain86.fr
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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