L’Isle-Jourdain

Lire en transat

Parc de la Mairie L’Isle-Jourdain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

Venez à L’Isle Jourdain découvrir les Contes d’Ethyène à 15h30 au Parc de la Mairie. .

Parc de la Mairie L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 07 55 bibliotheque@islejourdain86.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne