Spectacle dessiné Piraterie L’Isle-Jourdain
Spectacle dessiné Piraterie L’Isle-Jourdain samedi 13 juin 2026.
L’Isle-Jourdain
Spectacle dessiné Piraterie
3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Pour sa première mission, notre jeune pirate part à la recherche d’un fabuleux trésor caché dans les marécages d’ Okefenokee. Autant dire que ce ne sera pas une partie de plaisir ! Mickaël Roux et Loïc Dauvillier adaptent pour la scène la bande dessinée de Mickaël Roux. Ils ont choisi de n’utiliser que des notes et des traits pour raconter l’histoire de ce jeune pirate. .
3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle dessiné Piraterie
L’événement Spectacle dessiné Piraterie L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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