Généa’thèque atelier collectif de généalogie rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes
Généa’thèque atelier collectif de généalogie rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes vendredi 12 juin 2026.
Les Ormes
Généa’thèque atelier collectif de généalogie
rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:30:00
fin : 2026-07-10 18:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-07-10
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rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 22 90 mediatheque@lesormes.fr
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English : Généa’thèque atelier collectif de généalogie
L’événement Généa’thèque atelier collectif de généalogie Les Ormes a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne