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Généa’thèque atelier collectif de généalogie rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes

Généa’thèque atelier collectif de généalogie rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes

Généa’thèque atelier collectif de généalogie rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes vendredi 12 juin 2026.

Lieu : rue de la chevretterie es Ormes

Adresse : Médiathèque Les Ormes

Ville : 86220 Les Ormes

Département : Vienne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Les Ormes

Généa’thèque atelier collectif de généalogie

rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:30:00
fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-07-10

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rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 22 90  mediatheque@lesormes.fr

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English : Généa’thèque atelier collectif de généalogie

L’événement Généa’thèque atelier collectif de généalogie Les Ormes a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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