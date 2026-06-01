L’élégance au XVIIIe siècle, Parc du château des Ormes, Les Ormes

L’élégance au XVIIIe siècle 5 – 7 juin Parc du château des Ormes Vienne

Entrée : 4€ pour la visite des jardins / 10€ château + jardins + exposition création de costumes du XVIIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition « L’élégance au XVIIIe siècle ».

Découvrez au fil de la visite du château, les créations de costumes du XVIIIe siècle, confectionnés par madame GAILLARD Florence. Pendant ce week-end vous aurez peut-être la chance de voir ces costumes en mouvement et de pouvoir dialoguer avec l’artiste.

Parc du château des Ormes 26-28, rue Pierre-d’Argenson, 86220 Les Ormes, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 80 95 61 93 http://www.chateaudesormes.fr Le château des Ormes est pourvu de deux jardins de styles différents. Le premier, à la française, situé dans la cour d’honneur a été restauré selon des plans du XVIIIe siècle. Le second, à l’anglaise, se découvre le long de la Vienne où l’on peut admirer des arbres pluri-centenaires. Dans le parc, une glacière complète la visite.

Superficie : 5 ha

Exposition « L’élégance au XVIIIe siècle ».

©monsieur ABBOU Sydney