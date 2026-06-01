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L’élégance au XVIIIe siècle, Parc du château des Ormes, Les Ormes

L’élégance au XVIIIe siècle, Parc du château des Ormes, Les Ormes

L’élégance au XVIIIe siècle, Parc du château des Ormes, Les Ormes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Parc du château des Ormes

Adresse : 26-28, rue Pierre-d'Argenson, 86220 Les Ormes, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Ville : 86220 Les Ormes

Département : Vienne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Entrée : 4€ pour la visite des jardins / 10€ château + jardins + exposition création de costumes du XVIIIe siècle.

L’élégance au XVIIIe siècle 5 – 7 juin Parc du château des Ormes Vienne

Entrée : 4€ pour la visite des jardins / 10€ château + jardins + exposition création de costumes du XVIIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition « L’élégance au XVIIIe siècle ».
Découvrez au fil de la visite du château, les créations de costumes du XVIIIe siècle, confectionnés par madame GAILLARD Florence. Pendant ce week-end vous aurez peut-être la chance de voir ces costumes en mouvement et de pouvoir dialoguer avec l’artiste.

Parc du château des Ormes 26-28, rue Pierre-d’Argenson, 86220 Les Ormes, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 80 95 61 93 http://www.chateaudesormes.fr Le château des Ormes est pourvu de deux jardins de styles différents. Le premier, à la française, situé dans la cour d’honneur a été restauré selon des plans du XVIIIe siècle. Le second, à l’anglaise, se découvre le long de la Vienne où l’on peut admirer des arbres pluri-centenaires. Dans le parc, une glacière complète la visite.

Superficie : 5 ha
Exposition « L’élégance au XVIIIe siècle ».

©monsieur ABBOU Sydney

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