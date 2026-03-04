Visite découverte des jardins à la française, des jardins à l’anglaise et des Arbres remarquables., Château des Ormes, Les Ormes

Visite découverte des jardins à la française, des jardins à l’anglaise et des Arbres remarquables. 5 – 7 juin Château des Ormes Vienne

Entrée : 4€ pour la visite des jardins. 10€ château + jardins + exposition création de costumes du XVIIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au château des Ormes, pendant les journées jardins, vous pourrez découvrir :

– les jardins à la francaise ;

– les jardins à l’anglaise ;

– les Arbres remarquables cités dans le livre « Les Arbres Remarquables » de la Vienne : https://www.vienne-nature.fr/livre-arbres-remarquables/

Lors de votre visite au château, vous découvrirez une superbe exposition de costumes inspirés du XVIIIe siècle, créés par Madame Florence Gaillard. Cette dernière, présente exceptionnellement ce week-end, se fera un plaisir de vous accueillir et d’échanger avec vous, vêtue d’un costume d’époque.

Château des Ormes 26 Rue Pierre d’Argenson, 86220 Les Ormes, France Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33549218365 http://www.chateaudesormes.fr [{« link »: « https://www.vienne-nature.fr/livre-arbres-remarquables/ »}] Le château des Ormes est pourvu de deux jardins de styles différents. Le premier, à la française, situé dans la cour d’honneur a été restauré selon des plans du XVIIIe siècle. Le second, à l’anglaise, se découvre le long de la Vienne où l’on peut admirer des arbres pluri-centenaires. Près de la Vienne se trouve une glacière rebâtie en 1807 par Vétault, à la demande du marquis d’Argenson, Marc-René-Marie. Il s’agit d’un édifice surprenant dans un très bon été de conservation.

Au château des Ormes, pendant les journées jardins, vous pourrez découvrir :

©Monsieur ABBOU Sydney