1, 2, 3… Parlez !, Musée d’art et d’histoire, Genève

1, 2, 3… Parlez ! Samedi 30 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Entrée avec les pass Nuit des musées CHF 10.- adultes ¦ gratuit jusqu’à 18 ans, inscriptions sur place (nombre limité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, le MAH propose, en début de soirée, des activités spécialement pensées pour les familles! Au programme: des contes pour rêver, des visites dansées pour ressentir l’art autrement et des visites commentées pour percer les secrets de ce lieu magique.

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

Informations et programme détaillé : nuitdesmusees-geneve.ch

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Nuit des musées – Activités familles

Adrienne Barman