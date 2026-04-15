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1, 2, 3… Parlez !, Musée d’art et d’histoire, Genève

1, 2, 3… Parlez !, Musée d’art et d’histoire, Genève

1, 2, 3… Parlez !, Musée d’art et d’histoire, Genève samedi 30 mai 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

Ville : 1205 Genève

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Entrée avec les pass Nuit des musées CHF 10.- adultes ¦ gratuit jusqu'à 18 ans, inscriptions sur place (nombre limité)

1, 2, 3… Parlez ! Samedi 30 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Entrée avec les pass Nuit des musées CHF 10.- adultes ¦ gratuit jusqu’à 18 ans, inscriptions sur place (nombre limité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, le MAH propose, en début de soirée, des activités spécialement pensées pour les familles! Au programme: des contes pour rêver, des visites dansées pour ressentir l’art autrement et des visites commentées pour percer les secrets de ce lieu magique.
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Informations et programme détaillé : nuitdesmusees-geneve.ch

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Nuit des musées – Activités familles

Adrienne Barman

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