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Les animaux de la forêt, Musée d’art et d’histoire, Genève

Les animaux de la forêt, Musée d’art et d’histoire, Genève

Les animaux de la forêt, Musée d’art et d’histoire, Genève mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

Ville : 1205 Genève

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : Prix libre, sans réservation

Les animaux de la forêt Mercredi 27 mai, 10h30 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T10:30:00+02:00 – 2026-05-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T10:30:00+02:00 – 2026-05-27T11:00:00+02:00

Ces visites, spécialement conçues pour les tout-petits, invitent à rêver, écouter des histoires, sentir la magie des lieux et s’émerveiller à chaque pas!
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 30 minutes
Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de crèches, vous pouvez réserver une visite ici : Musées d’art et d’histoire – Ventes de billets en ligne.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Le musée à petits pas

DR

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