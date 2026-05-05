Le Recueil des Miracles, AMR / Sud des Alpes, Genève
Le Recueil des Miracles, AMR / Sud des Alpes, Genève samedi 23 mai 2026.
Le Recueil des Miracles Samedi 23 mai, 21h00 AMR / Sud des Alpes
(plein tarif) 20.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 15.- (carte 20 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Qu’est-ce qui unit dans la musique ? Qu’est-ce qui libère ?
Le Recueil des Miracles, né en 2018 sous l’impulsion de Louis Schild, explore ces questions à travers une bande-son de renversement, un nouvel hymne à la joie. Inspiré par la tarentelle, ce projet en mouvement brouille les frontières entre musiciens et public. L’écoute devient une expérience collective, où les sons circulent, s’incorporent, se répondent. Ici, on lâche prise, on appelle, on répond — une recherche errante qui rassemble. Ici le son circule, il est entendu, incorporé, renvoyé, projeté.
Entre l’élan festif des danses de Thrace, parfois proches de la transe, et l’intériorité expressive des mélodies d’Asie Mineure, se dessinent des paysages sonores riches de contrastes et singuliers.
Antoine Läng, voix, objets sonores et guimbarde
Clara Levy, violon
Anne Gillot, flûtes, clarinette basse
Laurent Bruttin, clarinette, clarinette basse, guimbarde
Louis Schild, harmonium, basse électrique
Gaspar Pahud, son
David Meier, batterie
AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-2025-2026-2VNNND25TM »}]
Concert: Le Recueil des Miracles à l’AMR à 21h
DR
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