Le Recueil des Miracles, AMR / Sud des Alpes, Genève

Le Recueil des Miracles Samedi 23 mai, 21h00 AMR / Sud des Alpes

(plein tarif) 20.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 15.- (carte 20 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Qu’est-ce qui unit dans la musique ? Qu’est-ce qui libère ?

Le Recueil des Miracles, né en 2018 sous l’impulsion de Louis Schild, explore ces questions à travers une bande-son de renversement, un nouvel hymne à la joie. Inspiré par la tarentelle, ce projet en mouvement brouille les frontières entre musiciens et public. L’écoute devient une expérience collective, où les sons circulent, s’incorporent, se répondent. Ici, on lâche prise, on appelle, on répond — une recherche errante qui rassemble. Ici le son circule, il est entendu, incorporé, renvoyé, projeté.

Entre l’élan festif des danses de Thrace, parfois proches de la transe, et l’intériorité expressive des mélodies d’Asie Mineure, se dessinent des paysages sonores riches de contrastes et singuliers.

Antoine Läng, voix, objets sonores et guimbarde

Clara Levy, violon

Anne Gillot, flûtes, clarinette basse

Laurent Bruttin, clarinette, clarinette basse, guimbarde

Louis Schild, harmonium, basse électrique

Gaspar Pahud, son

David Meier, batterie

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-2025-2026-2VNNND25TM »}]

Concert: Le Recueil des Miracles à l’AMR à 21h

DR