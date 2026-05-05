Le pop-up vélo de Genèveroule, Autre lieu, Genève

Le pop-up vélo de Genèveroule 6 mai – 23 septembre Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00

Un été à vélo pour les plus jeunes à Genève !

Dès le 29 avril, Genèveroule s’installe à la rue des Buis avec un nouvel espace dédié à la pratique du vélo pour les enfants, soutenu par la Ville de Genève.

Tout au long de la saison estivale, jusqu’au 23 septembre, notre conteneur accueillera petits et grands les mercredis, samedis et dimanches, pour profiter d’un parcours agilité pensé pour apprendre, s’exercer et gagner en confiance… tout en s’amusant

Une animation spéciale proposée par 1001 roues viendra lancer la saison le 29 avril !

Accessible gratuitement et sans inscription, cet espace permet aux enfants de venir avec leur propre vélo ou d’en emprunter un sur place, également sans frais. L’objectif : offrir un cadre sécurisé et convivial, où chacun peut progresser à son rythme, accompagné de ses proches.

Horaires : 10h00 – 18h00 (variables selon l’affluence et la météo – fermé en cas de pluie)

Depuis 2002, Genèveroule œuvre pour rendre le vélo accessible à toutes et tous, tout en contribuant à l’insertion socioprofessionnelle. Avec cette initiative, nous souhaitons encourager les plus jeunes à adopter de bonnes pratiques dès le départ et à prendre plaisir à se déplacer à vélo.

Un bel été en perspective… sur deux roues !

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Venez pratiquer le vélo avec Genèveroule au POP-UP vélo ! De 4 à 12 ans, découvrez notre parcours agilité et autres activités autour du vélo tout l’été, les mercredis, samedis et dimanches.

Genèveroule