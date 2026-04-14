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L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève

L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève

L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Atelier des Bricolos

Adresse : 2 chemin des Vignes 1213 Petit-Lancy

Ville : 1212 Genève

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif : Gratuit

L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes ! Mercredi 6 mai, 14h00 Atelier des Bricolos

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

L’Atelier des Bricolos (AdB) est un atelier créatif destiné aux enfants migrants et genevois de 4 à 12 ans. C’est un lieu d’animation, d’intégration et de rencontres interculturelles.

Atelier des Bricolos 2 chemin des Vignes 1213 Petit-Lancy Genève 1212 Petit-Lancy Genève
L’équipe de l’Atelier des Bricolos se réjouit d’accueillir parents, enfants et réseau dans le cadre de son après-midi portes ouvertes le 6 mai prochain.

Association Païdos

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