L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève

L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes ! Mercredi 6 mai, 14h00 Atelier des Bricolos

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

L’Atelier des Bricolos (AdB) est un atelier créatif destiné aux enfants migrants et genevois de 4 à 12 ans. C’est un lieu d’animation, d’intégration et de rencontres interculturelles.

Atelier des Bricolos 2 chemin des Vignes 1213 Petit-Lancy Genève 1212 Petit-Lancy Genève

L’équipe de l’Atelier des Bricolos se réjouit d’accueillir parents, enfants et réseau dans le cadre de son après-midi portes ouvertes le 6 mai prochain.

Association Païdos