L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève
L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève mercredi 6 mai 2026.
L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes ! Mercredi 6 mai, 14h00 Atelier des Bricolos
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00
L’Atelier des Bricolos (AdB) est un atelier créatif destiné aux enfants migrants et genevois de 4 à 12 ans. C’est un lieu d’animation, d’intégration et de rencontres interculturelles.
Atelier des Bricolos 2 chemin des Vignes 1213 Petit-Lancy Genève 1212 Petit-Lancy Genève
L’équipe de l’Atelier des Bricolos se réjouit d’accueillir parents, enfants et réseau dans le cadre de son après-midi portes ouvertes le 6 mai prochain.
Association Païdos
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