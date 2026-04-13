À la découverte des chauves-souris, Autre lieu, Genève
À la découverte des chauves-souris, Autre lieu, Genève samedi 23 mai 2026.
À la découverte des chauves-souris Samedi 23 mai, 20h30 Autre lieu
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Conférence en plein air sur les chauves-souris suivie d’une balade acoustique pour découvrir les espèces présentes dans le Parc Bertrand. En partenariat avec le CCO-Genève.
En cas de météo défavorable ou trop instable ne permettant pas le bon déroulement de l’animation, celle-ci pourra être annulée. Les participants seront informés de cette éventuelle décision par mail la veille de l’évènement.
Cette animation s’inscrit dans la Stratégie Biodiversité de la Ville de Genève qui comporte différentes mesures, allant de l’inventaire d’espèces à la renaturation.
Animé par le CCO-Genève
Infos pratiques:
Public visé: Pour tous
Âge: À partir de 6 ans
Accessibilité aux poussettes: Oui
Accessibilité aux fauteuils roulants: Oui
Physiquement: Facile
Lieu de rendez-vous: Parc Bertrand, entrée au 47 route de Florissant, devant une petite fontaine.
Inscription sur le site de la Fête de la Nature dès le 15 avril 2026 à midi
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fetedelanature.ch/programme/a-la-decouverte-des-chauves-souris »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/themes/durabilite/strategie-biodiversite »}, {« link »: « https://fetedelanature.ch/programme/a-la-decouverte-des-chauves-souris »}]
Conférence en plein air sur les chauves-souris suivie d’une balade acoustique pour découvrir les espèces présentes dans le Parc Bertrand.
Muséum Genève
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