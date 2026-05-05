Sokkyo, Autre lieu, Genève

Sokkyo Vendredi 22 mai, 20h30 Autre lieu

Dès 10 chf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T21:30:00+02:00

Kamehameha, Amitié et Improvisation : Le phénomène « Sokkyo » débarque à Cointrin !

La Compagnie Tandem est fière de vous présenter le spectacle d’impro à succès qui a déjà conquis la Suisse Romande et la France (Lyon, Paris, Bordeau)

Un·e héros·ïne au cœur pur s’apprête à écrire une nouvelle page légendaire de l’histoire ! Déterminé·e, courageux·se et toujours prêt·e à se surpasser, il·elle va affronter des défis impossibles, nouer des amitiés inoubliables et repousser ses limites jusqu’à l’extrême.

Inspiré des plus grands shōnen — de Dragon Ball Z à Naruto, en passant par One Piece — ce spectacle est un concentré de combats épiques, de rires, de larmes et d’aventures qui font battre le cœur plus fort.

L’action, l’amitié et l’énergie débordante débarquent sur scène… et cette fois, vous allez les sentir jusque dans vos veines !

Une création de Cosmic Impro, Produit par la Compagnie Tandem

Date

Vendredi 22/05 à 20h30

Durée 1h

Lieu de l’événement :

Théâtre le Monique, 54 avenue Louis-Casaï, 1216 Cointrin

Tarif :

Réduit : 10 CHF

Standard : 12 CHF

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://compagnie-tandem.ch/sokkyo/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/sokkyo-le-shonen-improvise/b3f0d36b-9058-413d-9f63-35e32fad7eb8/events/391592 »}]

Le Shonen improvisé

Cie Tandem