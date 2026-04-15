ISMAËL LÔ, Alhambra, Genève
ISMAËL LÔ, Alhambra, Genève vendredi 22 mai 2026.
ISMAËL LÔ Vendredi 22 mai, 20h00 Alhambra
Divers prix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:30:00+02:00
ISMAËL LÔ
Genève et la Francophonie Fêtent l’Afrique
ContinentPremier présente : Ismaël Lô en concert pour la Paix, la Fraternité et la solidarité humaine
Pour finir en beauté et en toute communion nos réflexions à l’occasion de la journée mondiale de l’Afrique, notre Association propose un concert avec Ismaël Lô, chantre de la paix universelle, un Ambassadeur de la Francophonie, un chanteur et poète qui a sublimé le dialogue des cultures, la tolérance, la Femme, l’éducation, la paix.
Il par ailleurs dédié une chanson monumentale à la préservation de l’environnement, morceau que le public genevois aura la primeur de découvrir dans le cadre de ce concert exceptionnel !
En première partie de soirée :
Mahawa Kouyate (Guinée et Sénégal)
Révélée sur la scène internationale par le maître de la kora Soundioulou Cissokho, Maa Hawa Kouyaté (ou Mahawa) à la voix de soprano est sans aucun doute l’une des plus grandes cantatrices de la chanson mandingue.
Née en 1949 en Guinée, cette grande diva n’est autre que la fille du chanteur et « xalamkat » (joueur de xalam) El Hadj Djali Kandara Kouyaté et de la cantatrice Mariama Dianké Kouyaté, deux grands « djélis » (griots) guinéens, spécialistes de la chanson épique.”
Eva Lizza (Suisse et Sénégal)
Horaires (sous réserve de mofifications) :
Ouveture des portes : 19h00
Concert : 20h00
Renseignements (organisateur) :
ContinentPremier / La Suisse Fête l’Afrique
e-mail : g.ndoye@continentpremier.com
Téléphone : +41 76 446 86 04
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/geneve-et-la-francophonie-fetent-lafrique/b905cfdf-0f14-4b0d-879e-1ad648fe5bc4/events/389750 »}] [{« link »: « mailto:g.ndoye@continentpremier.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
ContinentPremier présente : Ismaël Lô en concert à l’Alhambra, le 22 mai 2026
DR
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