ISMAËL LÔ, Alhambra, Genève

ISMAËL LÔ Vendredi 22 mai, 20h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:30:00+02:00

ISMAËL LÔ

Genève et la Francophonie Fêtent l’Afrique

ContinentPremier présente : Ismaël Lô en concert pour la Paix, la Fraternité et la solidarité humaine

Pour finir en beauté et en toute communion nos réflexions à l’occasion de la journée mondiale de l’Afrique, notre Association propose un concert avec Ismaël Lô, chantre de la paix universelle, un Ambassadeur de la Francophonie, un chanteur et poète qui a sublimé le dialogue des cultures, la tolérance, la Femme, l’éducation, la paix.

Il par ailleurs dédié une chanson monumentale à la préservation de l’environnement, morceau que le public genevois aura la primeur de découvrir dans le cadre de ce concert exceptionnel !

En première partie de soirée :

Mahawa Kouyate (Guinée et Sénégal)

Révélée sur la scène internationale par le maître de la kora Soundioulou Cissokho, Maa Hawa Kouyaté (ou Mahawa) à la voix de soprano est sans aucun doute l’une des plus grandes cantatrices de la chanson mandingue.

Née en 1949 en Guinée, cette grande diva n’est autre que la fille du chanteur et « xalamkat » (joueur de xalam) El Hadj Djali Kandara Kouyaté et de la cantatrice Mariama Dianké Kouyaté, deux grands « djélis » (griots) guinéens, spécialistes de la chanson épique.”

Eva Lizza (Suisse et Sénégal)

Horaires (sous réserve de mofifications) :

Ouveture des portes : 19h00

Concert : 20h00

Renseignements (organisateur) :

ContinentPremier / La Suisse Fête l’Afrique

e-mail : g.ndoye@continentpremier.com

Téléphone : +41 76 446 86 04

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/geneve-et-la-francophonie-fetent-lafrique/b905cfdf-0f14-4b0d-879e-1ad648fe5bc4/events/389750 »}] [{« link »: « mailto:g.ndoye@continentpremier.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

ContinentPremier présente : Ismaël Lô en concert à l’Alhambra, le 22 mai 2026

DR