Installation | PROXIMARE, Musée d’art et d’histoire, Genève

Installation | PROXIMARE 12 – 30 mai Musée d’art et d’histoire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Lumus Instruments (NL) présente « Proximare » – Le studio multidisciplinaire crée des installations mêlant lumière, son et structure. Proximare propose une intervention architecturale où deux cercles servent de trajectoire à des sources lumineuses en mouvement.

L’œuvre restera accessible après le Mapping Festival, dans le cadre de la Nuit des Musées.

INFOS PRATIQUES

2, Rue Charles-Galland – 1206 Genève

Tram 12, 17 – Arrêt Rive.

Bus 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 17, 92 Arrêts Athénée, Musée d’art et d’histoire, Saint-Antoine, Florissant, Rive, Genève-Champel.

Léman Express Genève-Champel.

Parking Saint-Antoine.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://mappingfestival.com/evenement/238/Installation%20%20PROXIMARE »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

10-30 mai, Mapping Festival, MAH, Geneva: Proximare propose une intervention architecturale où deux cercles servent de trajectoire à des sources lumineuses en mouvement.

Atelier Delcourt