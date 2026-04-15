Exposition | The In Between, Autre lieu, Genève

Exposition | The In Between 7 – 17 mai Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T21:00:00+02:00

L’exposition The In Between explore ces espaces intermédiaires où tout vacille : entre certitude et doute, immobilité et mise en mouvement, isolement et action collective.

Face aux incertitudes contemporaines, les œuvres proposent des expériences sensibles et immersives qui interrogent nos manières d’agir, de percevoir et de faire ensemble.

Un parcours ouvert, entre friction et imagination, où le doute devient un espace fertile de création et de réflexion. Partagez avec nous ce moment de découverte autour d’un verre offert.

INFOS PRATIQUES

ACCÈS LIBRE – GRATUIT

4bis rue de la Truite – 1205 Genève

Tram 14, 19 – Arrêt Jonction

Bus 91 – Arrêt Pointe de la Jonction

Bus 2, 11, 80 – Arrêt Jonction

Parking à vélos

Parking des Gazomètres, David Dufour

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.mappingfestival.com/evenement/212/Exposition%20%20THE%20IN%20BETWEEN »}]

7 – 17 mai, Mapping Festival, Fonderie Kugler, Genève : l’exposition The In Between explore ces espaces intermédiaires, les moments de flottement durant lesquels émergent des questions essentielles.

Atelier Delcourt