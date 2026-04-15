Exposition | The In Between, Autre lieu, Genève
Exposition | The In Between, Autre lieu, Genève jeudi 7 mai 2026.
Exposition | The In Between 7 – 17 mai Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T21:00:00+02:00
L’exposition The In Between explore ces espaces intermédiaires où tout vacille : entre certitude et doute, immobilité et mise en mouvement, isolement et action collective.
Face aux incertitudes contemporaines, les œuvres proposent des expériences sensibles et immersives qui interrogent nos manières d’agir, de percevoir et de faire ensemble.
Un parcours ouvert, entre friction et imagination, où le doute devient un espace fertile de création et de réflexion. Partagez avec nous ce moment de découverte autour d’un verre offert.
INFOS PRATIQUES
ACCÈS LIBRE – GRATUIT
4bis rue de la Truite – 1205 Genève
Tram 14, 19 – Arrêt Jonction
Bus 91 – Arrêt Pointe de la Jonction
Bus 2, 11, 80 – Arrêt Jonction
Parking à vélos
Parking des Gazomètres, David Dufour
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.mappingfestival.com/evenement/212/Exposition%20%20THE%20IN%20BETWEEN »}]
7 – 17 mai, Mapping Festival, Fonderie Kugler, Genève : l’exposition The In Between explore ces espaces intermédiaires, les moments de flottement durant lesquels émergent des questions essentielles.
Atelier Delcourt
À voir aussi à Genève
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Voyage au Japon – Origami, Katakana, Matcha, Maison de quartier de Saint-Jean, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Poisson d’avril du Léman, Bains des Pâquis, Genève 15 avril 2026