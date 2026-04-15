Trésors cachés des arts graphiques, GamMAH, Genève

Trésors cachés des arts graphiques Jeudi 7 mai, 12h30 GamMAH

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T12:30:00+02:00 – 2026-05-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T12:30:00+02:00 – 2026-05-07T15:30:00+02:00

Chaque 1er jeudi du mois, le MAH propose des pop-up des arts graphiques.

Vous êtes invités à passer au GamMAH, à l’heure qui vous convient, entre 12h30 et 15h30 pour découvrir des trésors cachés de la collection d’arts graphiques, comprenant estampes, dessins, livres précieux d’Europe et d’ailleurs.

Un.e historien.ne de l’art sera là pour vous accueillir.

Estampe ou dessin ? La gravure en couleur au XVIIIe siècle

La couleur permet de rendre les images plus lisibles et de créer des copies fidèles des peintures et des dessins. Au XVIIIe siècle plusieurs techniques de gravure en couleur apparaissent pour rendre l’art plus accessible et diffuser les idées de l’époque. Venez découvrir un choix d’œuvres de la collection d’arts graphiques et apprendre à distinguer un dessin d’une estampe !

Oeuvre: Pierre-Michel Alix (1762-1817), Guillaume Tell, 1794, aquatinte en couleur, 417 x 290 mm, inv. E 2011-1289 © MAH, A. Longchamp

GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève

Estampe ou dessin ? La gravure en couleur au XVIIIe siècle

MAH Geneve