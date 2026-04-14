Conférence « Un voyage avec les esprits du vaudou (Bénin, Haïti) », Musée Barbier-Mueller, Genève

Conférence « Un voyage avec les esprits du vaudou (Bénin, Haïti) » Mardi 12 mai, 12h30 Musée Barbier-Mueller

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T12:30:00+02:00 – 2026-05-12T13:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T12:30:00+02:00 – 2026-05-12T13:30:00+02:00

Que sont les esprits dans le vaudou du Bénin et celui d’Haïti ? Quels voyages réalisent-ils, et pour quelles missions ? En suivant la divinité justicière Heviosso et les danses des egungun (Bénin), mais aussi le vol des esprits avec les zombis (Haïti), on essaiera de mieux décrire cette métaphysique circulante, cette dynamique divine où chaque geste n’est jamais le fruit du hasard, où chaque maladie et chaque mort n’est jamais naturelle.

Entrée libre, places limitées

Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 312 02 70 http://www.barbier-mueller.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.barbier-mueller.ch/boutique/billetterie/conference-un-voyage-avec-les-esprits-du-vaudou/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-barbier-mueller/

In Benin and Haiti, Vodou reveals a world of spirits in motion—between deities, ancestors, and zombies, where no event is left to chance.

Musée Barbier-Mueller – Philippe Charlier