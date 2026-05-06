Proximare – Installation de Lumus Instruments (NL), Musée d’art et d’histoire, Genève

Proximare – Installation de Lumus Instruments (NL) Mardi 12 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00

Dans le cadre du Mapping Festival, Lumus Instruments (NL) présentera Proximare au MAH. Le studio multidisciplinaire explore la lumière, le son et la structure à travers ses installations artistiques et scénographies.

Proximare est une intervention architecturale utilisant deux cercles de tailles alternées, qui servent de trajectoire à des sources lumineuses en mouvement.

Ouverture exceptionnelle du hall principal du musée et du grand escalier, ainsi que de l’exposition Observatoires de 18h à 22h.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.mappingfestival.com/ »}, {« link »: « https://www.mappingfestival.com/evenement/238/Installation%20%20PROXIMARE »}, {« link »: « https://www.mahmah.ch/expositions/observatoires »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Installation

DR