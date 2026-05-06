Seniors, conférences informatiques | Protéger sa vie numérique au quotidien, Cité Seniors, Genève

Seniors, conférences informatiques | Protéger sa vie numérique au quotidien Mercredi 6 mai, 14h00 Cité Seniors

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Avec Michel Marti, ancien responsable sécurité de l’information à l’Etat de Genève.

Dans un monde où nos données personnelles circulent en permanence et l’accès à internet constitue un besoin essentiel, savoir se protéger en ligne est devenu essentiel. Cette conférence vous guidera à travers les bonnes pratiques pour sécuriser vos appareils et vos échanges sur internet, reconnaître les tentatives de fraude et préserver votre vie privée. Au fil d’exemples concrets, vous découvrirez comment éviter les pièges courants du numérique et adopter des réflexes simples mais efficaces.

Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que!

Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/

Cette conférence vous guidera à travers les bonnes pratiques pour sécuriser vos appareils et vos échanges sur internet, reconnaître les tentatives de fraude et préserver votre vie privée

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