1 BRIN 2 CAUSETTE CAFÉ DES PARENTS Villemagne-l’Argentière
1 BRIN 2 CAUSETTE CAFÉ DES PARENTS Villemagne-l’Argentière vendredi 22 mai 2026.
Villemagne-l’Argentière
1 BRIN 2 CAUSETTE CAFÉ DES PARENTS
rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22 2026-06-22
La ludothèque Jeux de Mô organise un jeudi par mois une rencontre entre parents pour échanger sur des problématique lié à la parentalité, ou sur des thèmes de société.
Sans jugement dans une ambiance chaleureuse, autour d’un thé ou d’un café, venez partager vos expériences ou vos questions.
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06-26-20-22-54
La ludothèque Jeux de Mô organise un jeudi par mois une rencontre entre parents pour échanger sur des problématique lié à la parentalité, ou sur des thèmes de société.
Sans jugement dans une ambiance chaleureuse, autour d’un thé ou d’un café, venez partager vos expériences ou vos questions.
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06-26-20-22-54 .
rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54
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English :
The Jeux de Mô toy library organizes a monthly Thursday get-together for parents to discuss parenting issues and social topics.
Come and share your experiences and questions in a friendly, non-judgmental atmosphere, over a cup of tea or coffee.
Villemagne l’Argentière next to the school
Information: 06-26-20-22-54
L’événement 1 BRIN 2 CAUSETTE CAFÉ DES PARENTS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-04-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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