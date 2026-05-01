Villemagne-l’Argentière

1 BRIN 2 CAUSETTE CAFÉ DES PARENTS

rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-22

La ludothèque Jeux de Mô organise un jeudi par mois une rencontre entre parents pour échanger sur des problématique lié à la parentalité, ou sur des thèmes de société.

Sans jugement dans une ambiance chaleureuse, autour d’un thé ou d’un café, venez partager vos expériences ou vos questions.

Villemagne l’Argentière à côté de l’école

Informations: 06-26-20-22-54

La ludothèque Jeux de Mô organise un jeudi par mois une rencontre entre parents pour échanger sur des problématique lié à la parentalité, ou sur des thèmes de société.

Sans jugement dans une ambiance chaleureuse, autour d’un thé ou d’un café, venez partager vos expériences ou vos questions.

Villemagne l’Argentière à côté de l’école

Informations: 06-26-20-22-54 .

rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54

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English :

The Jeux de Mô toy library organizes a monthly Thursday get-together for parents to discuss parenting issues and social topics.

Come and share your experiences and questions in a friendly, non-judgmental atmosphere, over a cup of tea or coffee.

Villemagne l’Argentière next to the school

Information: 06-26-20-22-54

L’événement 1 BRIN 2 CAUSETTE CAFÉ DES PARENTS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-04-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB