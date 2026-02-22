VIDE GRENIER DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par l’association Les Mais de St Majan .

Réservations d’emplacement 06 70 33 12 85

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 33 12 85

English :

All-day garage sale in the village of Villemagne l’Argentière organized by the Les Mais de St Majan association.

Pitch bookings 06 70 33 12 85

