Villemagne-l’Argentière

VIDE GRENIER LES PUCES VILLEMAGNAISES

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par les Puces Villemagnaises.

Réservations d’emplacement 06 26 71 18 69

Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par les Puces Villemagnaises.

Réservations d’emplacement 06 26 71 18 69 .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 83 43 69 87

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English :

All-day garage sale in the village of Villemagne l’Argentière organized by the Puces Villemagnaises.

Pitch reservations 06 26 71 18 69

L’événement VIDE GRENIER LES PUCES VILLEMAGNAISES Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB