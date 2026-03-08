VIDE GRENIER LES PUCES VILLEMAGNAISES Villemagne-l’Argentière
VIDE GRENIER LES PUCES VILLEMAGNAISES Villemagne-l’Argentière vendredi 1 mai 2026.
Villemagne-l’Argentière
VIDE GRENIER LES PUCES VILLEMAGNAISES
Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par les Puces Villemagnaises.
Réservations d’emplacement 06 26 71 18 69
Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par les Puces Villemagnaises.
Réservations d’emplacement 06 26 71 18 69 .
Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 83 43 69 87
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English :
All-day garage sale in the village of Villemagne l’Argentière organized by the Puces Villemagnaises.
Pitch reservations 06 26 71 18 69
L’événement VIDE GRENIER LES PUCES VILLEMAGNAISES Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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