Villemagne-l’Argentière

15ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le meeting du club cox des hauts-cantons se déroulera à Hérépian les 27 et 28 juin 2026

INSCRIPTION AVANT LE 22 JUIN

Bruno 04 67 95 11 52

Domi 06 01 82 91 04

clubcoxdeshotcantons@hotmail.fr

Samedi 27 et dimanche 28 juin 2025, le club Cox des Hauts Cantons organise son 15ème meeting à Villemagne l’Argentière.

Programme

Samedi 27 rendez-vous à 13h30 à Villemagne dans le parc de l’abbaye. Accueil des participants.

15h30 départ pour une petite balade dans les hauts cantons

19h30 soirée animée thème féria

Il sera possible de dormir sur le site sur place.

Dimanche 28 rendez-vous à Villemagne à partir de de 9h jusqu’à 10h.

Départ 10h15 balade dans les hauts cantons, direction L’Oustal des Schistes à Laurens pour une dégustation de vin.

Retour vers 12h30 pour le repas.

Après midi animations, jeux pour les enfants

16h remise des prix des plus belles voitures.

17h30 fin du meeting.

INSCRIPTION AVANT LE 22 JUIN

Domi 06 01 82 91 04

clubcoxdeshotcantons@hotmail.fr .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 01 82 91 04

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English :

The meeting of the club cox des hauts-cantons will take place in Hérépian on June 27 and 28, 2026

REGISTRATION BEFORE JUNE 22

Bruno 04 67 95 11 52

Domi 06 01 82 91 04

clubcoxdeshotcantons@hotmail.fr

L’événement 15ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB