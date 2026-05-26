15ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Villemagne-l’Argentière
15ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Villemagne-l’Argentière dimanche 28 juin 2026.
Villemagne-l’Argentière
15ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS
Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le meeting du club cox des hauts-cantons se déroulera à Hérépian les 27 et 28 juin 2026
INSCRIPTION AVANT LE 22 JUIN
Bruno 04 67 95 11 52
Domi 06 01 82 91 04
clubcoxdeshotcantons@hotmail.fr
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2025, le club Cox des Hauts Cantons organise son 15ème meeting à Villemagne l’Argentière.
Programme
Samedi 27 rendez-vous à 13h30 à Villemagne dans le parc de l’abbaye. Accueil des participants.
15h30 départ pour une petite balade dans les hauts cantons
19h30 soirée animée thème féria
Il sera possible de dormir sur le site sur place.
Dimanche 28 rendez-vous à Villemagne à partir de de 9h jusqu’à 10h.
Départ 10h15 balade dans les hauts cantons, direction L’Oustal des Schistes à Laurens pour une dégustation de vin.
Retour vers 12h30 pour le repas.
Après midi animations, jeux pour les enfants
16h remise des prix des plus belles voitures.
17h30 fin du meeting.
INSCRIPTION AVANT LE 22 JUIN
Domi 06 01 82 91 04
clubcoxdeshotcantons@hotmail.fr .
Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 01 82 91 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The meeting of the club cox des hauts-cantons will take place in Hérépian on June 27 and 28, 2026
REGISTRATION BEFORE JUNE 22
Bruno 04 67 95 11 52
Domi 06 01 82 91 04
clubcoxdeshotcantons@hotmail.fr
L’événement 15ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Villemagne-l'Argentière (Hérault)
- CONFÉRENCE LE BASSIN DE L’ORB ET DU JAUR, PAYS DES RUTÈNES PROVINCIAUX UN HÉRITAGE DE LA CONQUÊTE Villemagne-l’Argentière 31 mai 2026
- FÊTE DU JEU 4ÈME ÉDITION VOYAGE DANS LE TEMPS Villemagne-l’Argentière 6 juin 2026
- CONFÉRENCE LES NOUVELLES DÉCOUVERTES GRÉCO-ROMAINES À BÉZIERS. Villemagne-l’Argentière 21 juin 2026
- 15ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Villemagne-l’Argentière 27 juin 2026
- VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière 3 juillet 2026