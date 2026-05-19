VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière
VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière vendredi 3 juillet 2026.
Villemagne-l’Argentière
VILLEMAGNE EN FÊTE
Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
La fête à Villemagne l’Argentière est de retour !
les 3 et 4 juillet
Au programme
Manèges Color Run Concours de pétanque Peña DJ Restauration sur place
Ambiance garantie pour petits et grands… on vous attend nombreux !
Plus d’information à venir
La fête à Villemagne l’Argentière est de retour !
les 3 et 4 juillet — alors réservez dès maintenant la date !
Au programme
Manèges
Color Run
Concours de pétanque
Peña
DJ
Restauration sur place
Ambiance garantie pour petits et grands… on vous attend nombreux !
Plus d’information à venir .
Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 09 23
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English :
The Villemagne l’Argentière festival is back! ?
july 3 and 4
On the program:
? Merry-go-rounds ? Color Run ? Petanque competition ? Peña ? DJS ? Catering on site
Guaranteed fun for young and old? we look forward to seeing you there!
More information to come
L’événement VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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