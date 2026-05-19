Villemagne-l’Argentière

VILLEMAGNE EN FÊTE

Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

La fête à Villemagne l’Argentière est de retour !

les 3 et 4 juillet

Au programme

Manèges Color Run Concours de pétanque Peña DJ Restauration sur place

Ambiance garantie pour petits et grands… on vous attend nombreux !

Plus d’information à venir

La fête à Villemagne l’Argentière est de retour !

les 3 et 4 juillet — alors réservez dès maintenant la date !

Au programme

Manèges

Color Run

Concours de pétanque

Peña

DJ

Restauration sur place

Ambiance garantie pour petits et grands… on vous attend nombreux !

Plus d’information à venir .

Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 09 23

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English :

The Villemagne l’Argentière festival is back! ?

july 3 and 4

On the program:

? Merry-go-rounds ? Color Run ? Petanque competition ? Peña ? DJS ? Catering on site

Guaranteed fun for young and old? we look forward to seeing you there!

More information to come

L’événement VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB