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VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière

VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Place St Majan

Ville : 34600 Villemagne-l'Argentière

Département : Hérault

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Villemagne-l’Argentière

VILLEMAGNE EN FÊTE

Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03

La fête à Villemagne l’Argentière est de retour !
les 3 et 4 juillet
Au programme
Manèges Color Run Concours de pétanque Peña DJ Restauration sur place
Ambiance garantie pour petits et grands… on vous attend nombreux !
Plus d’information à venir
La fête à Villemagne l’Argentière est de retour !
les 3 et 4 juillet — alors réservez dès maintenant la date !
Au programme
Manèges
Color Run
Concours de pétanque
Peña
DJ
Restauration sur place
Ambiance garantie pour petits et grands… on vous attend nombreux !
Plus d’information à venir   .

Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 09 23 

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English :

The Villemagne l’Argentière festival is back! ?
july 3 and 4
On the program:
? Merry-go-rounds ? Color Run ? Petanque competition ? Peña ? DJS ? Catering on site
Guaranteed fun for young and old? we look forward to seeing you there!
More information to come

L’événement VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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