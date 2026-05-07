Villemagne-l’Argentière

TRAIL COLOR

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

TRAIL COLOR VILLEMAGNE Samedi 4 juillet départ 10h30 place du village de Villemagne l’argentière

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur www.bcn34.com limité à 100 participants 15€ 10€ (7/12ans)

Course familiale et ludique allure libre zéro chrono 5km

La Trail Color Villemagne est une manifestation sportive et ludique organisée par l’association Bédarieux Course Nature pendant la fête de Villemagne.

Le parcours est constitué d’une boucle de 4 km agrémentée de divers obstacles ludiques.

Le parcours est sans grandes difficultés et accessible à tous à partir de 7 ans.

Aucun chronométrage n’est effectué et il n’y a pas de classement. Chaque coureur/marcheur effectue le parcours à sa propre allure, en fonction de ses capacités physiques.

Le départ sera donné à 10H30 depuis la place du village de Villemagne l’argentière le samedi 4 juillet 2026.

Durant la course, les participants seront amenés à traverser au moins 5 zones où sera jetée de la poudre alimentaire colorée.

Des photographes seront positionnés sur le parcours afin d’immortaliser les plus beaux moments.

L’ambiance se veut festive et ludique.

Un T-shirt et une paire de lunettes offerts sont à retirer avant le départ de 9h30 à 10h15.

10H15 breiffing et échauffement avec les 40 tambours d’une batuccada.

1 boisson offerte à l’arrivée!

​Possibilité de se restaurer sur place avec un menu à 6€ sandwich-frite-boisson. .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie

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English :

TRAIL COLOR VILLEMAGNE Saturday, July 4 start 10:30 am in the village square of Villemagne l’argentière

REGISTRATION REQUIRED on www.bcn34.com limited to 100 participants 15? 10? (7/12years)

Family fun race, free pace, zero time 5km

L’événement TRAIL COLOR Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB