Villemagne-l’Argentière

FÊTE DU JEU 4ÈME ÉDITION VOYAGE DANS LE TEMPS

Place de l’église Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La ludothèque Jeux de Mô organise sa 4ème Fête du Jeu à Villemagne l’Argentière le samedi 6 juin 2026 à partir de 10h, sur le thème du voyage dans le temps.

Au programme Escape Game, jeu d’enquête, jeu de piste, grand jeux en bois, espace petite enfance, jeux de société et quelques surprises.

Renseignements eau 06-26-20-22-54

Toute la journée petite restauration et buvette sur place. (crêpes,

La ludothèque Jeux de Mô organise sa 4ème Fête du Jeu à Villemagne l’Argentière le samedi 6 juin 2026 à partir de 10h, sur le thème du voyage dans le temps.

Au programme Escape Game, jeu d’enquête, jeu de piste, grand jeux en bois, espace petite enfance, jeux de société et quelques surprises.

Renseignements eau 06-26-20-22-54

Toute la journée petite restauration et buvette sur place. (crêpes, boissons, barba papa) .

Place de l’église Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 09 23 ludo.asso34@gmail.com

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English :

The Jeux de Mô toy library is organizing its 4th Fête du Jeu in Villemagne l’Argentière on Saturday, June 6, 2026 from 10am, on the theme of time travel.

On the program: Escape Game, investigation game, treasure hunt, large wooden games, early childhood area, board games and a few surprises.

Water information 06-26-20-22-54

Snacks and refreshments all day. (crêpes,

L’événement FÊTE DU JEU 4ÈME ÉDITION VOYAGE DANS LE TEMPS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB