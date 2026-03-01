1° salon VDI du Printemps Pindères
1° salon VDI du Printemps Pindères samedi 14 mars 2026.
1° salon VDI du Printemps
Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Bien-être, beauté, maison
Mode et gourmandises
Entrée gratuite.
Restauration sur place dimanche midi avec Champ’izz .
Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 54 21 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 1° salon VDI du Printemps
L’événement 1° salon VDI du Printemps Pindères a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne