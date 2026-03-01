1° salon VDI du Printemps Pindères

1° salon VDI du Printemps

Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-14

Bien-être, beauté, maison

Mode et gourmandises

Entrée gratuite.

Restauration sur place dimanche midi avec Champ’izz .

Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 54 21 42

