Séance de Hatha Yoga Sainte-Colombe-de-Duras
Séance de Hatha Yoga Lieu-dit Guerry Sainte-Colombe-de-Duras Lot-et-Garonne 2026-02-11 2026-02-11
Visite Atelier Famille Caricature jeune public Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne 2026-02-16 2026-02-16
Exposition sur le thème de l'eau Centre Multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne 2026-02-16 2026-02-16
Café Parents en deuil Ancienne école de Condat Fumel Lot-et-Garonne 2026-02-16 2026-02-16
Atelier crochet Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux Lot-et-Garonne 2026-02-16 2026-02-16
Eveil musical La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 2026-02-16 2026-02-16
Pompons tout doux La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 2026-02-16 2026-02-16
Atelier de confection de Pizzas à la Cucina di Gian Franco Monteton Lot-et-Garonne 2025-12-09 2025-12-09
MA REPUBLIQUE ET MOI 51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne 2026-02-17 2026-02-17
Avant-première surprise ! Cinéma Les Montreurs d'Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne 2026-01-05 2026-01-05
Atelier de réalisation de photophores Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne 2025-12-30 2025-12-30
Belote Foyer de l'Automne Casteljaloux Lot-et-Garonne 2026-02-17 2026-02-17
Avant-première surprise Cinéma et jeux-vidéos Cinéma l'Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne 2026-02-17 2026-02-17
Rencontre allaitement La maison des 1000 bulles 3 Passage Paul Froment Fumel Lot-et-Garonne 2026-02-17 2026-02-17
Aurore Fayet 290, Route des Martinets Barbaste Lot-et-Garonne 2026-02-17 2026-02-17
Rencontrez la Marine Nationale Mairie 3 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 2026-02-17 2026-02-17
Petites histoires du matin La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 2026-02-17 2026-02-17
Fête du Têt CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne 2026-02-17 2026-02-17
Concert Jean-Baptiste Guégan Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne 2026-02-18 2026-02-18
Visite Atelier Famille Le masque des lumières Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne 2026-02-18 2026-02-18